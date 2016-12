St. Georgen Rotkreuz-Familie rückt stärker zusammen

"Als große Rotkreuz-Familie sind wir mittendrin im Leben unserer Gemeinde und mit der richtigen Gewichtung, den Schwachen und Bedürftigen zu helfen." Diese Gedanken will der Ortsverein künftig in das Zentrum der Rotkreuz-Aufgabe stellen.

Mit seiner Aussage nahm Probst Stellung zu den politischen Ereignissen in diesem Jahr in den USA mit der Trump-Wahl, Frankreich, Großbritannien und Ungarn. Im kommenden Jahr stehen beim Rotkreuz-Ortsverein logistische Veränderungen an. Wie der Vorsitzende ankündigte, soll der Einsatz im Bereich Kranken- und Schüler-Schwerbehindertentransport verändert werden. Genaue Aussagen hierzu konnte Probst vorbehaltlich der Entscheidung durch den Vorstand zwar derzeit nicht nenne. Um Ruhe in die brodelnde Gerüchteküche zu bringen, kündigte er lediglich an, dass die Idee der Zusammenlegung der Transportdienste aber inzwischen in der Entscheidungsphase sei, soll die Neustrukturierung im zweiten Quartal 2017 umgesetzt werden. Die Fahrzeuge für den Kranken- und Schülertransport sollen hierbei am Standort St. Georgen verbleiben. Die Neustrukturierung soll auch eine Konzentration auf das eigentliche Kerngeschäft ermöglichen.

Insbesondere bedankte sich Johannes Probst bei den zahlreichen Helfern, die im Oktober den Maus- Türoffnertag zu einem tollen Erlebnis haben werden lassen. Sowie bei Fahrdienstleiter Erwin Fischer und seinem Team, die den Fahrservice mit hohem Engagement und hoher Flexibilität gemeistert haben.