St. Georgen Richtig fasten und streiten will gelernt sein

"Die ersten Schritte an der Börse" bietet Informationen zum Thema Geldanlage in der Niedrigzinsphase unter der Leitung von Giovanni Costantino. Die Sparzinsen verharren für Anleger weiterhin im Keller. Wer ausschließlich in Tages- und Festgeld investiert, kann damit kaum noch die Inflation ausgleichen.

Alternativen sind gefragt

Auch bei Lebensversicherungen wurde die Garantieverzinsung deutlich gesenkt. Alternativen sind gefragt. Der Kurs richtet sich an diejenigen, die einen grundlegenden Einstieg an der Börse suchen und von Beginn an häufig gemachte Fehler vermeiden wollen. Es werden Kenntnisse vermittelt, welche für Einsteiger/innen den Grundstein für einen Börsenhandel legen. Ebenfalls am Dienstag steht der Kurs: Mit Excel Tabellen und Zahlen im Griff.