Auch in den Sommerferien hämmert, schraubt und tüftelt das Team des Reparatur-Cafés im Bildungszentrum St. Georgen. Defekte Geräte oder Gegenstände können morgen, 3. September, von 10 bis 13 Uhr gemeinsam repariert werden. Alle Interessierten sind eingeladen, sich in den Räumlichkeiten der Realschule Ratschläge und Hilfe zu holen. Die Nähwerkstatt ist an diesem Samstag nicht besetzt, weil beide ehrenamtlichen Näherinnen nicht anwesend sind. Bei den kommenden Terminen steht die Handarbeitsabteilung jedoch wieder zur Verfügung. Foto: Stadverwaltung