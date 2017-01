St. Georgen Reise vom Meer in die Bergstadt

Eine Präsentation gab weitere Einblicke. Unter anderem in die organisatorische Struktur und Aufteilung der Bergstadt sowie kulturelle und Freizeit-Angebote. Ein kleines Geografie-Quiz hat die Partnerländer unter die Lupe genommen. Übersetzt wurde Esterle einerseits von Zoran Josipovic, Abteilungsleiter Äußere Schulentwicklung am TSG, und von Loic Alloin, Deutschlehrer des Lycée St. Exupéry aus Saint-Raphael.

Bei einer Fragerunde staunten die Gäste aus Südfrankreich nicht schlecht, als sie erfahren haben, dass es im Schwarzwald im Winter mehrere Monate Schnee geben kann. Heute gehen sie in Waldau zum Skifahren, lernen das kühle Weiß also besser kennen. Gestern haben die Schüler das Phonomuseum besucht. Auch ein Ausflug nach Stuttgart, mit einem Besuch der Otto Dix Ausstellung, steht noch an.

Ein Hauptbaustein bestehe weiterhin darin, dass die jugendlichen Franzosen am Unterricht teilnehmen, erläuterte Josipovic. Außerdem sei es wertvoll, dass die Schüler am Familienalltag teilnehmen, so Josipovic weiter. Familien und Schüler unternehmen privat sehr viel miteinander, verriet er erfreut.