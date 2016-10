St. Georgen Reduzierung der Geräusche im Blick

"Wir arbeiten sehr viel mit Simulationen", erläuterte Schmitz. Das habe den Vorteil, dass bei numerischen Experimenten nichts zerstört werde. "Ansonsten zerstören wir auch gerne", gab er zu. Dies betreffe vor allem Modelle. Der 3D-Drucker gehöre daher heute einfach dazu. Viele Belüftungen und Antriebe im Auto kommen aus dem Schwarzwald, Zusatz-Heizungen, Abgasnachreinigung, Sitzbelüftung, Kühlungen für Einspritzpumpen oder die LED-Scheinwerferkühlung beispielsweise oder auch die neue Harnstoffpumpe für Dieselfahrzeuge. "Das Diesel-Gate hat sich auch bei uns bemerkbar gemacht – aber positiv", sagte er schmunzelnd. Ansonsten werde sehr viel an Prüfständen erledigt, ein Qualitätskriterium, denn "Geräusche sind bei uns ein enormes Thema", betonte er.

Die Entwicklung von neuen Ideen gehe oft vom Kunden aus, der dann ein Produkt nach seinen Anforderungen entwickeln lasse – oder aber es komme eine eigene Idee zum Tragen. Nur ein Teil der Entwicklungen komme tatsächlich bis zur Serienreife, noch weniger würden Verwendung finden, gab er zu bedenken.

Im Anschluss erklärte Ralf Sander, der Werke für Baugruppen und Leiterplatten auch in Ungarn aufgebaut hatte, dass er hier etwa sechs von 25 Millionen Leiterplatten pro Jahr produziere. Er wurde gefragt, was die Produktion in St. Georgen rechtfertigt. "Wir sind hier nicht billiger als in Ungarn, wo viele handgefertigte Leiterplatten gefertigt werden, sondern günstiger, weil wir hier mit einem hohen Automatisierungsgrad arbeiten", klärte Sander auf.

Dann hieß es für die 30 Besucher, in spezielle Kittel zu und entmagnetisierte Überschuhe zu schlüpfen, um die Fertigung vor Ort genauer unter die Lupe zu nehmen.