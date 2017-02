St. Georgen Raumgestaltung ein Schlüsselfaktor

Anhand von zahlreichen Beispielen aus Deutschland, die Silke Schönrade im Rahmen ihrer Beratungen entdeckte, setzte sie erste Impulse. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch alle Räume der Einrichtung wurde Bewahrenswertes und Gestaltbares ausfindig gemacht und dabei stets die Wirkungen auf die Kinder im Auge behalten.

Aus diesen Gesprächen und den vorgestellten Beispielen entwickelten die Erzieherinnen in kleinen Gruppen ihre Vorschläge für eine neue Raumgestaltung. Mit einem Bündel von Ideen für konkrete und kleinschrittige Veränderungen in Gestaltung und Einrichtung der Räumlichkeiten gehen die Erzieherinnen nun an deren schrittweise Umsetzung.

Die Bewegte Kommune ist ein von der Stadt und der Bürgerstiftung unterstütztes Projekt unter der Federführung des Turnvereins zur Verbesserung und Intensivierung von Bewegung für Kinder von drei bis zehn Jahren.