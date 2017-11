St. Georgen Rathaus besser nutzen

Im Inneren habe er selbst einige Leitungen rückgebaut und gemeinsam mit dem Elektriker etliche Leitungen neu verlegt. Dabei sei er so vorgegangen, dass später auch die Glasfaser Platz finde. "Wir müssen einfach alles dafür tun, um dieses Gebäude in Schuss zu halten", betonte er. Daher schlage er vor, aus Verfügungsmitteln die Fassade über dem Gemeindesaal zu erneuern. "Das Rathaus ist schon ein Aushängeschild. Und wenn im Sommer der Blumenschmuck angebracht ist, stellt es schon eine Augenweide dar," betonte er. Der Ortsvorsteher will auch das Treppenhaus weitgehend in Eigenarbeit streichen und aus den Verfügungsmitteln bestreiten.

Otmar Klausmann fragte wegen der Windkraftnutzung nach. Obwohl die Flächen dazu im Flächennutzungsplan ausgewiesen seien, wisse er von keiner Bewegung, weder in Peterzell noch in Oberkirnach, so Günter.

Roland Fichter hatte einen Vorschlag, wie man das Rathausgebäude besser nutzen könne: "Warum stellen wir die ehemaligen Kindergarten-Räumlichkeiten nicht einfach für einen Waldkindergarten zur Verfügung." Zwar sei Oberkirnach vermutlich zu weit vom Schuss, dennoch zeigten sich neben Ortsvorsteher Franz Günter auch andere Ortschaftsräte von dieser Idee angetan. "Ich sehe dafür wenig Chancen. Ich kann es aber durchaus vortragen", versprach der Ortsvorsteher.