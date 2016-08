St. Georgen Raser geblitzt: Wen hat er gefährdet?

Der neue Blitzer an der Bundesstraße zwischen Einmündung Brigachstraße und Abzweigung zum Spittelberg bremst in erster Linie Verkehrsteilnehmer. Es wird mittlerweile deutlich langsamer gefahren. Immer wieder blitzt es aber und je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung kann es teuer werden und auch den Führerschein kosten.

Ein Foto gibt es nach Polizeiangaben von den Raser, der am Samstag gegen 21.50 Uhr einer Polizeistreife in der Industriestraße aufgefallen war. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Es kam zu einer filmreifen Verfolgung durch die Industrie- und Brigachstraße. Der BMW (dreier oder Fünferbaureihe) bog auf die Bundesstraße ab. Ein aus Richtung Villingen kommender Kleinwagen musste voll bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dessen Fahrer braucht die Polizei dringend als Zeugen. Er soll sich unter Telefon 07724/95 9500 oder persönlich auf dem Revier in St. Georgen melden.

Der Raser wurde wenig später von der neuen Radarfalle geblitzt. Über die Spittelbergstraße hängte er die Verfolger ab. Ihn zu ermitteln ist lediglich eine Frage der Zeit. Ihn erwartet auf jeden Fall ein hohes Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Gefährdung des Kleinwagenfahrers würde das Strafmaß aber noch erhöhen.