St. Georgen Räuber mit Handy fotografiert

St. Georgen. In den späten Nachmittagsstunden war einer 86 Jahre alten Rentnerin am Bärenplatz die Handtasche entrissen worden. Die Frau verletzte sich dabei erheblich. In der Tasche befanden sich weder Geld noch Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei Villingen konnte nun einen der Tat dringend verdächtigen 40-Jährigen ermitteln und diesen vorläufig festnehmen. Hinweise zu dem Tatverdächtigen erhielt die Kripo von einem Zeugen des Raubs. Dieser hatte den flüchtigen Täter mit einem Handy fotografieren und den Beamten so eine gute Personenbeschreibung abgeben. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu dem Mann. Dieser hat die Tat gegenüber den Ermittelnden bereits eingeräumt und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.