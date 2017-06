St. Georgen Rätsel um einen mysteriösen Einbruch

Die Premiere ist am Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr im Theater im Deutschen Haus. Eine weitere Aufführung folgt am Sonntag, 25. Juni, 16 Uhr am gleichen Ort.

Das Bühnenstück beginnt mit einem mysteriösen Einbruch, der die Menschen erschüttert und die Polizei zunächst vor ein Rätsel stellt. Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Professor und zum Heiligen Medardus, dem Schutzheiligen der Stadt. Zum Glück gibt es in der Stadt mit Friederike, Max, Marlene und Jakob vier pfiffige Jungdetektive. Die "famosen 4" nehmen sich des Falls an und ahnen noch nicht, in welches Wespennest sie stechen: Denn die Spuren gehen weit über die Stadtgrenze hinaus und führen bis nach Paris. Sie stoßen auf gestohlene Schätze, skurrile Gestalten, unheimliche Gemäuer und um mehr als ein einziges großes Geheimnis.

Geleitet wird das Ensemble von den beiden Lehrkräften Regina Fiehn und Christine Seckinger, die auch Regie beim Stück führen. Das Plakat stammt aus der Feder von Pjotr Lachendro, der die achte Klasse des TSGs besucht.