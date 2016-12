St. Georgen "Radlerliebe" mit Schwank auf der Bühne

St. Georgen-Brigach (cp). Am zweiten Weihnachtsfeuertag war der erste der vier Theaterabende des Radfahrervereins "Radlerliebe" im Brigachhaus mit dem Schwank "Kommt von irgendwo e Lichtle her". Die Laienschauspieler waren nach unzähligen Proben in Hochform und das Publikum hatte viel zu lachen. Zu den Veranstaltungen am 28. und 30. Dezember sowie 5. Januar, Beginn jeweils um 20 Uhr, gibt es an der Abendkasse noch Restkarten.

Im Vorverkauf sind auch Karten in der Touristinfo in St. Georgen zu bekommen. Saalöffnung ist um 19 Uhr, so dass die Besucher vor dem Schwank entweder Wurstsalat oder Schnitzel mit Kartoffelsalat genießen können.