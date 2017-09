St. Georgen "Püppchen": Theaterstück gegen Essstörungen

Nun wurde das Theaterstück an der Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen aufgeführt. Die Schule ist einer der ersten von über 20 weiterführenden Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis, an denen das Theaterstück der Schauspielgruppe Sakramo 3D gezeigt wird.

Breit angelegte Aktion mit vielen Partnern

Es handelt sich um eine breit angelegte Präventionsaktion der Kooperationspartner AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis/Gesundheitsamt, Staatliches Schulamt Donaueschingen, die Träger der Schulsozialarbeit sowie die Luisenklinik in Bad Dürrheim.