St. Georgen Projekt Wanderwege braucht noch Zeit

Ortsvorsteher Franz Günter berichtete von Gesprächen mit dem Ferienland bezüglich der von Fritz Weisser ausgearbeiteten Wanderwege. Das Projekt brauche Zeit, sei aber im Werden.

1190 Euro aus den Verfügungsmitteln verwendete der Ortschaftsrat für das Richten des Zauns beim Rathaus. Günter lobte die Arbeit der Ortschaftsräte. Ansonsten hätte das Projekt sicher 6 000 bis 8 000 Euro gekostet, so Günter. Das Guthaben aus Verfügungsmitteln liegt derzeit bei 2 200 Euro. Günter berichtete von einer Anfrage, ob der Schlempenweg genutzt werden könne, sollte ein Windrad gebaut werden. In dem Fall werde sich die Stadt mit Betreibern zusammensetzen und ihre Bedingungen stellen, so Günter. Er lobte den Bauhof, der sich Mühe gegeben habe, die größten Schäden am Schlempenweg auszubessern.

Noch nicht beschlossen ist die Streichung der Verfügungsmittel der Ortsteile im Haushalt 2017. Laut Günter stehen die Chancen gut, dass die Mittel beibehalten werden, da damit Dinge gemacht wurden, die sowieso gerichtet werden müssten.