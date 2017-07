St. Georgen Programm

Sonntag, 3. September

17 Uhr, Nikolauskirche Buchenberg, Kirchenkonzert, Eintritt: fünf Euro. Die Reihe Bachs Solopartitas und Suiten wird damit auch in diesem Jahr fortgesetzt. Mit dem jungen Tenor Philipp Nicklaus aus Stuttgart ist zum ersten Mal ein Sänger eingeladen, der neue Klangfarben im Tausend Jahre alten "Kirchle" verspricht. Ausführende: Philipp Nicklaus, Tenor; Gesa Jenne-Dönneweg, Violine; Karsten Dönneweg, Cello; Hanno Dönneweg, Fagott; Steffen Mark Schwarz, Orgel.

Montag, 4. September

20 Uhr Phonomuseum St. Georgen, Musik der Moderne, Eintritt: frei. "Jenseits der Sicherheit" – so überschreibt Dirk Altmann das diesjährige Programm der zeitgenössischen Musik. Mit der Sopranistin Angelika Luz und Anne-Maria Hölscher am Akkordeon ergänzt er dafür das "Newears.ensemble" und verspricht eine gewohnt spannende Zusammenstellung aus Werken von Luciano Berio, Mauricio Kagel und Vinko Globokar.

Ausführende: "Newears.ensemble" mit Angelika Luz, Sopran; Anne-Maria Hölscher, Akkordeon; Leitung und Moderation: Dirk Altmann.

Donnerstag, 7. September

20.30 Uhr, Bauhof St. Georgen, Eintritt: 15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Cécile Verny Quartet. Ausführende: Cécile Verny, Vocals; Bernd Heitzler, Bass; Andreas Erchinger, Piano; Lars Binder, Drums.

Seit über 20 Jahren ist das CVQ um den St. Georgener Pianisten Andreas Erchinger regelmäßig zu Gast in St. Georgen. Im Jahr 1996 spielte das mittlerweile international konzertierende Ensemble als Jazz-Highlight bei der Ehemaligen-Projektwoche mit der Aufführung der Carmina Burana im Städtischen Bauhof. Das Konzert wird von J. G. Weisser präsentiert.

Freitag, 8. September

14 Uhr, Stadthalle St. Georgen, Jazz für Kinder/Musik für Kinder(ohren), Eintritt frei. Eine weitere Ausgabe Jazz for kids, Musik für Kinder(ohren) – Kinder- und Volkslieder, jazzig aufbereitet und ausdrücklich zum mitmachen – erwartet die jüngsten Festivalbesucher damit wieder am Freitag. Ausführende: Gesa Jenne-Dönneweg, Violine; Ull Möck, Piano; Mini Schulz, Kontrabass; Obi Jenne, Schlagzeug/Moderation.

Die Veranstaltung ist dank der Bürgerstiftung St. Georgen auch in diesem Jahr wieder kostenfrei.

20.30 Uhr Forum am Bahnhof, Eintritt: zehn Euro (ermäßigt fünf Euro), Landesjugendjazzorchester. Das Orchester "LaJazzo" ist zum ersten Mal zu Gast beim Bergstadtsommer. Ausführende: Landesjugendjazzorchester BW, LeitungKlaus Graf. Dass sich in der aktuellen Besetzung drei St. Georgener Schüler finden, zeugt von der hohen Qualität der Jugendmusikschule.

Geleitet wird das Spitzenensemble von einem alten Bekannten des Bergstadtsommers, Klaus Graf, der auch – im Forum am Bahnhof – mit den Soul Diamonds bereits unvergessliche Auftritte hatte.

Samstag, 9. September

20.30 Uhr, Bauhof St. Georgen, Eintritt: 29 Euro (ermäßigt 15 Euro), Abschlusskonzert "GroSSe Nacht der Filmmusik" mit dem Schwarzwald Kammerorchester unter Leitung von Karsten Dönneweg. Ausführende sind Sabrina Weckerlin, Gesang; Sandy Cameron, Violine; Libor Šíma, Saxofon; Ull Möck, Piano; Mini Schulz, Bass; Obi Jenne, Drums.

Zwei tolle Frauen, ein Spitzen-Jazzquartett und das Schwarzwald Kammerorchester – so schließt das Jubiläumsfestival mit der großen Nacht der Filmmusik. Die in Furtwangen geborene Sabrina Weckerlin, eine ehemalige Schülerin der Jugendmusikschule, ist mittlerweile ein Star der Szene und spielt gerade mit Alexander Klaws im Erfolgsmusical Tarzan.

Sandy Cameron, den Festivalbesuchern von ihrem beeindruckenden Auftritt beim Bergstadtsommer 2012 sicher in bester Erinnerung, kommt zur Nacht der Filmmusik direkt aus Los Angeles – dort spielte sie in der Hollywood Bowl als Solistin in Dany Elfmans Musik zu "Nightmare before Christmas" von Tim Burton.

Im Anschluss beginnt die zwanglose "After-Show-Party" für alle im Forum am Bahnhof (FAB).