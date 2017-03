St. Georgen Profis in der Jugendmusikschule zu Gast

Die Band war mit bereits zum elften Mal Gast in St. Georgen. Ihr Leiter, Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, präsentierte sich dieses Mal leicht verändert, mit Bart nämlich. Das kommentierte ein weiblicher Gast mit "er ist schöner geworden."

Die Eröffnung des Konzerts übernahmen die Dozenten Libor Sima am Saxofon, Ingolf Burkhardt an der Trompete, Uli Röser an der Posaune, Olaf Polziehn am Klavier, Christoph Neuhaus an der Gitarre, Mini Schulz am Kontrabass und Obi Jenne an den Drums. Sie sind bekannte Musiker der deutschen Jazz-Szene. Erstmals dabei war auch Ingolf Burkhardt, Trompeter in der NDR-Big-Band. Die Formation überzeugte nicht nur mit Jazz sondern sorgte auch mit Funkeinlagen und langsameren Stücken für Begeisterung. Auch die Hauptband wusste mit Swing, Funk, Latin, Soul, Pop und Jazzrock zu begeistern. Dazu kamen ex­klusiv für die Porsche-Big-Band komponierte Stücke.