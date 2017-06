St. Georgen Probleme am Klosterweiher sind behoben

Am Dienstag wurde die erforderliche Mindesttiefe im Nichtschwimmerbereich erreicht. Der Klosterweiher hat daher schon am Mittwoch zu den regulären Öffnungszeiten im Juni ab 13 Uhr geöffnet. Am Samstag, 24. Juni, wird das Anbaden mit der DLRG ab 13 Uhr nachgeholt.

Die ursprünglich befürchtete Eröffnungsverschiebung von vier bis sechs Wochen auf Anfang bis Mitte Juli konnte auf zweieinhalb Wochen verkürzt werden bilanziert die Stadtverwaltung.