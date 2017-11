St. Georgen Premiere mit Bravour gemeistert

Jürgen Pfaff, zuständig für Wettkampfsport, berichtete von der Ausrichtung der Baden-Württembergischen Meisterschaften Skilanglauf mit etwa 470 Teilnehmern. Er lobte die Höchstleistung des Orga-Teams. Der Verein werde in diesem Winter den Bezirkspokallanglauf und das VR-Talentiade-Finale organisieren.

Rolf Kopp berichtete für die Langläufer von kurzer Vorbereitungszeit auf Schnee. Trotzdem errangen Kinder und Jugendliche bei Wettbewerben vorderste Plätze. Darunter der deutsche Schülercup, Deutschlandpokalrennen und der Bekirkspokal. 7200 Kilometer bewältigte der Skibus.

Der Vorsitzende Günter Pfaff nannte die Baden-Württembergischen Meisterschaften hervorragend. Die Veranstaltung sei mit Bravour ausgeführt worden. Ein Skiausflug führte in die Gebiete Obersaxen und Disentis. Er hoffe auf eine Fortsetzung. Einfacher und erschwinglicher könne man kaum zu Skifahren in den Bergen kommen. Erfolgreich waren Ski- und Radbasare.

Aktive ein Aushängeschild

Die aktiven Sportler seien ein Aushängeschild. Sie sorgten für einen Verein für Freude an der Bewegung, in dem der Leistungsgedanke nicht zu kurz komme. Pfaff dankte insbesondere den Müttern, die viele Fahrdienste für den Nachwuchs leisteten.

Laut Kassierer Joachim Günter hat der Verein 525 Mitglieder. Die Zahl werde tendenziell eher rückläufig sein. Er informierte über Satzungsänderungen. Die Mitglieder nahmen diese fast geschlossen an.

Diskutiert wurde der Beitritt zum Radsportverband. Es gehe in Richtung Lizenzfahrer, so der Vorsitzende. Auch seien so alle Radler versichert. Entschieden wird darüber bei einer der nächsten Vorstandssitzungen.

Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Günter Pfaff, Schriftführerin Heidi Merkle, Sportwart Mountainbike Jürgen Rombach, Sportwart Allgemein Günter Strasser und Sportwart Snowboard Manuel Staiger. Pfaff stellte die Möglichkeit in den Raum, dass er sich nächstes Jahr nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl stellen könnte.

Verdiente Mitglieder geehrt

Hubert Bauer, Vizepräsident Alpin des Skiverbands Schwarzwald, lobte das aktive Vereinsleben. Er ehrte Werner Sauter, der nach einer aktiven Jugend als Senior wieder bei den Schwarzwaldmeisterschaften startete, mehrmals Klassensieger wurde, an zehn Weltmeisterschaften teilnahm und unter anderem 2008 bei der Weltmeisterschaft in Österreich den dritten Platz belegte. Die silberne Ehrennadel gab es für Sauters Verdienste im Skisport und seine mehr als 20-jährige Tätigkeit als Referent für den verband.

Geehrt wurden außerdem Gerda Fichter, Werner Jäckle und Inge Jäckle für 60-, Friedhilde Haas und Herbert Lauble für 50- sowie Gisela Wehrle, Anita Lais, Werner Merkle, Renate Heizmann, Silke Wehrle, Benjamin Lais und Dominik Lais für 25-jährige Mitgliedschaft.