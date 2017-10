St. Georgen Powerfrühstück mit Tiefgang zu Jubiläum

Für Tiefgang sorgt ein Impulsreferat zum Thema "Konfliktmanagement im Sinne Gottes". Hierfür konnte Karin Spitzer gewonnen werden. Die gelernte Einzelhandelskauffrau und dreifache Mutter absolvierte berufsbegleitend eine theologische Fachausbildung. Seit 2004 arbeitet sie in Mosbach, beim Hilfs- und Missionswerk OM Deutschland und ist zusätzlich als Referentin unterwegs.

Hinter dem Titel des Referats verbirgt sich eine biblische Erzählung über eine starke Frau, die in einem Konflikt, den ausgerechnet ihr Mann verursacht hat, Weisheit bewies und das Problem so lösen konnte. Neben diesem spannenden Thema gibt es Zeit, sich in den Tischgemeinschaften auszutauschen, bekannte Gesichter wieder zu treffen oder weitere Frauen kennenzulernen.

Für eine Betreuung der Kinder und eine musikalisch Umrahmung mit christlichen Liedern zum Mitsingen ist gesorgt.