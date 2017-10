St. Georgen Potenzial der Kontakte nutzen

Auf privater Ebene treffen sich häufig zudem einige Jäger beider Städte. Laut Manfred Scherer ist es sein Bestreben, auch für die anderen Partnerstädte eine ähnliche Belebung zu erreichen. Einen wesentlichen Beitrag will auch Lucia Kienzler, Leiterin der Stadtbibliothek, liefern. Sie hat in St. Georgen und Umgebung lebende französische und spanische Bürger eingeladen, die sich verstärkt um weitere Kontakte zu Saint Raphaël und Museros (6300 Einwohner) kümmern wollen. Die zuletzt etwas vernachlässigten guten Beziehungen im musikalischen Bereich will laut Thomas Kieninger auch die Stadtmusik wieder aufleben lassen.

Für eine Ausweitung der Beziehungen zur italienischen Partnerstadt Scandale (3200 Einwohner) hofft Manfred Scherer auf Unterstützung aus dem "Centro Italiano", dem Gastgeber der Startveranstaltung. Er präsentierte den interessierten Teilnehmern der Veranstaltung eine ganze Reihe an Ideen. So könnte man Weihnachtsbäume in der Stadt aufstellen, die den Partnerstädten entsprechend geschmückt werden. Angedacht sei auch eine Krippen-Ausstellung. Schön fände er auch Vernissagen von Künstlern der Partner. Alle Teilnehmer waren sich darin einig, möglichst viele private Kontakte herzustellen. Hilfreich sei es sicher, Vereine mit einzubeziehen, die in allen Städten aktiv sind – etwa im Bereich Fußball, Tauchsport oder anderen Betätigungsfeldern.

Weiteres Treffen 2018 bereits in der Planung

Auf politischer Ebene gebe es laut Scherer für das Jahr 2018 bereits konkrete Pläne. So will Erkki Paloniemi, Gemeindedirektor von Vesilahti, vor seiner Pensionierung noch einmal zum Stadtfest kommen. Bemühen wolle man sich um einen Besuch der Bürgermeisterin aus der spanischen Partnerstadt Museros. Bis zum nächsten Treffen des unabhängigen Freundeskreises im kommenden Jahr wollen die Teilnehmer Ideen sammeln. Als ersten Schwerpunkt sieht Initiator Manfred Scherer die Kontakte zu Museros. Er selbst stelle sich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.