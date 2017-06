St. Georgen Polizei sucht Zeugen zu Einbruchserie

St. Georgen-Langenschiltach. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter "Im Tal" fünf Einbrüche in Gewerbebetriebe beziehungsweise eine Gaststätte verübt und hierbei rund 4500 Euro Bargeld erbeutet. Die Eindringlinge bohrten laut Polizei jeweils ein Loch in den Fensterrahmen und entriegelten anschließend die Fenster an den Gebäuden. In einem Fall missglückte das Aufbohren, hier stemmten die Ganoven kurzerhand die Eingangstür auf. Die Täter durchsuchten die Büroräume offensichtlich nur nach Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/ 94 95 00, entgegen.