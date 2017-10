St. Georgen Polizei sucht beschädigten Colt

Nach Polizeiangabe ist er in einen Straßengraben geraten und dann gegen ein Bushaltestellenschild sowie gegen ein Holzlager geprallt. Am Schild der Bushaltestelle "Oberer Stockwald" entstand rund 600 Euro Schaden. Auch der Mitsubishi dürfte erheblich beschädigt worden sein. An der Unfallstelle blieben neben verschiedenen Fahrzeugteilen auch Splitter einer zu Bruch gegangenen Scheibe des Wagens liegen. Der Unfall wurde nachträglich vom Gemeindevollzugsdienst festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Ermittler des Polizeireviers St. Georgen, Telefon 07724/ 94 95 00, hoffen auf sachdienliche Hinweise.