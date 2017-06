St. Georgen Plötzlicher Tod kurz vor der Abreise

Eine der Schwestern von Pfarrer Auer ist eine verheiratete de Vries. Der Geistliche kümmerte sich schon früh um den noch jungen Mann. Er nahm ihn später auch bei sich im Haushalt auf. Ralf de Vries übernahm die Haushaltsarbeit, mochte aber den Titel "Haushalter" gar nicht, wie er noch vor kurzem versicherte. Bei seinen Einkäufen oder dem werktäglichen Gang zum Postfach im Postgebäude fand er immer wieder Zeit für ein Gespräch. Er war auch in der St. Georgsgemeinde sehr aktiv und entsprechend bei vielen bekannt und beliebt.

Zwei Cousinen des Verstorbenen und Pfarrer Auer sagten die Teilnahme an der Gemeindereise ab, der Großteil der Gruppe musste wie geplant ins Heilige Land abreisen. Sie kommt am 14. Juni wieder zurück.

Ralf De Vries wird am Dienstag, 13. Juni, um 12 Uhr auf einem Friedhof bei Heidelberg beigesetzt. Die Kirchengemeinde setzt einen Bus ein. Wer mitfahren möchte, kann sich bis Montag um 18 Uhr im Pfarrbüro melden (Telefon 07724/94 68 50). Am Samstag, 17. Juni, findet für den Verstorbenen um 18.30 Uhr ein Trauergottesdienst in der St. Georgskirche in der Bergstadt statt.