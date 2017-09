St. Georgen Platz für 41 Urnen

Michael Lauble wies auf Verkehrsinseln hin die leer geräumt worden waren, um Platz für den Transport der Bauteile für Windkraftanlagen zu schaffen. Er wollte wissen, ob die Verkehrsinseln wieder bepflanzt werden. Das ist laut Klaus Lauble vorgesehen.

Peter Fichter erkundigte sich danach, ob an den Gräben im Engeleweg, die durch die Arbeiten am Glasfasernetz entstanden seien, die Bankette gerichtet werden. Das Verfüllen sei okay, so Ortsvorsteher Lauble. Laut Fichter könne man den jetzigen Zustand aber nicht so lassen. Es gehöre noch etwas aufs Bankett. Er erwarte, dass von der Stadtverwaltung da ein Auge drauf geworfen werde.

Marcus Müller fragte nach der Anbindung des Wohngebiets im Hagenmoos ans Glasfasernetz. Das Gebiet habe man bei der Verlegung des Backbone links liegen lassen. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Anschlusses konnte Lauble nicht beantworten.

Jochen Kitiratschky kritisierte, dass seit einiger Zeit auf vielen Wegen, besonders zum Sportplatz, Pferdeäpfel liegen. Was man da machen könne wisse er auch nicht, so Lauble. Die Reiter seien eigentlich verpflichtet, die Hinterlassenschaften wegzuräumen. Das Mindeste sei, sie ins Gras am Wegesrand zu schieben.