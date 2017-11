St. Georgen Planungsteam denkt weiter

St. Georgen. Zu den vielen großen und kleinen Helfern zählt die Grundschulförderklasse der Robert-Gerwig-Schule. Im Unterricht hatten die Kinder Engel mit Nadeln "ausgeprickelt". "Das war mühsam, hat aber viel Spaß bereitet", erzählte ihre Klassenlehrerin Gabi Hutt. Die fleißigen Helfer besuchten am Donnerstag den Schwarzwälder Boten, um einen Weihnachtsbaum zu dekorieren. Insgesamt kommen durch diese Aktion 23 von verschiedensten Gruppen geschmückte Bäume zusammen und sollen nicht nur in der langen Nacht für Adventsstimmung sorgen.

Nach einem Planungsabend des Handels- und Gewerbevereins mit tollen, kreativen, inspirierenden Gedanken und Ideen gehen die Teilnehmer voller Motivation und Vorfreude in das Jahr 2018.

Die Leitgedanken von gelebter Gemeinschaft und Kooperation, Tradition, Heimat und Verbundenheit soll durch das Jahr 2018 und die Aktionen tragen. Bereits fest geplant sind am Freitag, 23. März, eine Einkaufsnacht mit Aktionen rund um Ostern in gegenseitigen Kooperationen auch mit der Gastronomie, den Dienstleistern und dem Handwerk. Weitere größere Aktionen in der Stadt (witterungsbedingt) sind nicht geplant. Der Abend lebt vom Angebot als Gemeinschaft.