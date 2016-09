St. Georgen Pfarrer wird zum Auktionator

Die katholische Kirchengemeinde feiert ihr "Fest rund um die Kirche". Beginn ist um 10 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Georgskirche. Im Anschluss startet das Gemeindefest rund um die Kirche und in der Unterkirche. Zum Frühschoppenkonzert spielen die "Come Sunday Jazz" auf.

Für ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken ist gesorgt. Zünftig geht es im bayerischen Biergarten zu. Eine besonderer Anziehungspunkt verspricht wieder der große Flohmarkt zu werden.

Für kleine Besucher wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Um 13.30 Uhr unterhält der Nachwuchs des Kindergartens St. Benedikt die Festbesucher.