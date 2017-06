St. Georgen Peterzeller feiern auf gut Bayerisch

St. Georgen-Peterzell. Das Fest als solches gibt es schon viele Jahre. Dank des Zusammenschlusses der Wehren stehen nun aber mehr Aktive zur Mithilfe zur Verfügung, so Abteilungskommandant Markus Weißer. Insgesamt verfügt die Wehr über 33 Kameraden. Weißer zeigte sich schon mit dem Besuch am Samstagnachmittag zufrieden, auch wenn noch nicht alle Bänke besetzt waren. Gegen Abend füllte sich das Zelt zusehends. Einige Gäste waren in bayerischer Tracht gekommen.

Markus Weißer brachte den Fassanstich professionell über die Bühne. Für mächtig Gaudi sorgte die erstmals eingeladene "Oktoberfestband die Lausbuba". Die dreiköpfige Formation heizte mit Liedern wie dem Trompetenecho oder Rosamunde die Stimmung im Festzelt an und brachte die Gäste zum Schunkeln.

Passend zum Thema servierte die Bar Weißwürste mit Brezeln. Für das leibliche Wohl sorgten außerdem ein Weizenwagen, eine Kaffee- und Kuchentheke sowie ein Likörstand. Sehr beliebt waren auch die kühlen Erzeugnisse eines Eisverkäufers. Für Stimmung sorgte am Samstag zudem eine Abordnung der Buchenberger Abteilung, die das Erringen des bronzenen Leistungsabzeichens feierte.