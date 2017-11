St. Georgen Peter Dönneweg Ehrenmitglied

Die Nachfolge von Jürgen Frommherz hat der Fagottlehrer der Musikschule, Slavomir Moleta übernommen. JMS-Leiter Bernd Rimbrecht freute sich über die gute Zusammenarbeit mit ihm und meinte, die Kooperation sei auf einem guten Weg. Mehrere JMS-Schüler hätten sich schon für die Mitwirkung bei der Stadtmusik entschieden. Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Bernd Rimbrecht gab einige Erläuterungen zur Struktur der Schule: 70 Lehrer bieten in sieben Mitgliedsgemeinden ein breites Fächerangebot, 1620 Fächerbelegungen, zahlreiche Umrahmungen in der ganzen Region, 25 Konzerte in Altenheimen, Kooperationen mit fast allen Musikvereinen, Schulen und Kindergärten, Teilnahme von bis zu 40 Kindern am Wettbewerb "Jugend musiziert", eine große Zahl von ehemaligen Musikschülern befinden sich in einem Musikstudium, Aufführung des Musicals "Max und die Käsebande", das gemeinsame Sinfonieorchester mit dem TSG unternahm Reisen nach Tschechien und ins Elsass und von Gabriele König veranstaltete internationale Klavierwettbewerbe. Die JMS ist der erfolgreichste Teilnehmer beim Sparkassenwettbewerb und es gab mehrere Preise beim Kulturpreis Schwarzwald-Baar.

Die Gesamtschülerzahl bleibe in etwa stabil, der Schwerpunkt verschiebe sich zu Gunsten der jüngeren Schüler. Ältere hören deutlich früher mit dem Musikunterricht auf. Als Gründe nennt er das achtjährige Gymnasium sowie Leistungsdruck und Medienkonsum.