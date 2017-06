St. Georgen Patrick Bausch geht für die Linke ins Rennen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der ehemalige St. Georgener Patrick Bausch geht für den Kreisverband der Linken Schwarzwald-Baar-Heuberg bei der Bundestagswahl im September ins Rennen. Die Wahlkreisversammlung wählte den Direktkandidaten am vergangenen Wochenende in Villingen-Schwenningen. Mit 21 Jahren gehört Patrick Bausch zu den jüngsten Direktkandidaten bei der Bundestagswahl und verfügt trotzdem bereits über jahrelange politische Erfahrung, dank seines Engagements in der Partei Die Linke und des Jugendverbandes linksjugend[‘solid]. Bausch lebt gegenwärtig in Heidelberg. Bei seiner Antrittsrede legte er den Fokus auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik und möchte mit einem klaren antikapitalistischen Profil in den Wahlkampf ziehen.