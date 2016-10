St. Georgen (hü). Bürgermeister Michael Rieger teilte im Gemeinderat mit, dass es 2017 in St. Georgen eine Feier zur 45-jährigen Städtepartnerschaft mit St. Raphael gibt. Am 14. November ist in Frankreich ein Festakt geplant. Alle St. Georgener, die in St. Raphael Urlaub machen, erhalten bis auf die Monate Juli und August 30 Prozent Nachlass in Hotels. Französische Gäste erhalten ein Gutscheinbuch zum vergünstigten oder kostenlosen Eintritt in Museen. Laut Markus Esterle vom Amt für Bürgerdienste steht auch ein Schüleraustausch an.