St. Georgen Pärchen auf den Spuren von Bonnie und Clyde

Wie es guter Brauch ist, steigt im Anschluss eine kleine Premierenparty.

St. Georgen. Mit der Premiere der Krimikomödie "Zwei wie Bonnie und Clyde" am Freitag, 23. September, startet das Theater im Deutschen Haus in die Spielzeit 2016/2017.

Während der Sommerpause wurde hinter den Kulissen fleißig gewerkelt, gestrichen und gearbeitet, denn es gibt immer etwas zu tun, um den Saal auf Hochglanz zu bringen. Zudem wurde fleißig geprobt, denn die neue Spielzeit beginnt mit einer Eigenproduktion: Das Ensemble des Gelegenheitstheaters zeigt unter Regie von Verena Müller-Möck die Krimikomödie "Zwei wie Bonnie und Clyde" von Sabine Misiorny und Tom Müller. Es spielen Alexandra Ben und Jörg Kluge.

Im Mittelpunkt stehen Manni und Chantal, die vom großen Geld, von einer Heirat in Las Vegas und einem sorglosen Leben auf Hawaii träumen. Um an das Geld zu kommen, wollen sie eine Bank knacken. Es geht ganz einfach: Rein in die Bank, Geld her, raus aus der Bank – und ab nach Las Vegas. So jedenfalls hat das Mannis Vorbild, der Räuber Clyde mit seiner Freundin Bonnie gemacht. Allerdings kämpften die nicht mit Missgeschicken wie einer Rechts-Links-Schwäche, als plötzlich Konkurrenz auftaucht, ist das Chaos perfekt.

Als Sahnehäubchen kommen die Besucher auch auf musikalische Genüsse, denn in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen begleitet das eigens formierte Trio ­"SaDaNe" die Aufführungen. "SaDaNe" sind Sarah Schir­maier, David Kuhner und Neil Richter.

Zu sehen ist die Krimikomödie "Zwei wie Bonnie & Clyde" an sechs Terminen, nach der Premiere am Freitag, 23. September, am Samstag 24. September, am Freitag, 30. September, am Samstag, 1. Oktober, am Freitag, 14. Oktober, und am Samstag, 15. Oktober, jeweils ab 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für zehn Euro bei Na tur- und Feinkost Hoppe, Telefon 07724/91 83 99, erhältlich. Schüler zahlen acht Euro.