St. Georgen Orchester vereint Sinneseindrücke

St. Georgen. In der Reihe "Kunst & Kultur" findet am Samstag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg das Konzert "Klang und Licht" mit dem Kammerorchester St. Georgen statt. Zu hören und sehen gibt es ein Konzert-Kaleidoskop aus verschiedenen Klang- und Lichtfarben.