St. Georgen Orchester pariert unterm Dirigenten

St. Georgen. In Anne Angerer und Julia Obergfell waren ausgezeichnete Oboistinnen zu hören. Fagottierender Sympathie-Träger war wieder einmal Hanno Dönneweg. Hinzu kam eine sichere Cembalistin, deren Instrument gut die Stimmung hielt. Die Leistung der Streicher war deutlich an der "Simple Symphony" von Benjamin Britten abzulesen. Engagierte Einsätze, tänzerische Bewegung, ländliche Episoden, transparente Pizzicati in verschiedenen Formen, satter Streicherklang, romantische Ausstrahlung, dramatische Züge, gefühlvolle Con-sordino-Passagen, passende Tempi, folkloristischer Übermut und gekonnte Rhythmik formten eine stimmige Wiedergabe der "Jugendsünde" des Komponisten. Das Orchester parierte unter Dirigent Karsten Dönneweg, der beherrscht, ruhig, gekonnt und präzise führte.

Bachs berühmte Ouvertüre BWV 1066 machte den Auftakt. In "frantzösischer Manier" wurde kontrastreiche barocke Farbenpracht entwickelt, die unmittelbar ansprach. Bestens ergänzten sich Oboen und erste Geigen; ­gelungen war die Abrundung der Basso-Continuo-Gruppe durch das Fagott. Funktionierende Korrespondenz der ­Bläser förderten die Qualität. Geschmeidiger Elan, ausgewogene Dynamik und der gelungene Wechsel der metrischen Vorgaben boten heitere Frische.

Hatte sich hier Fagottist Hanno Dönneweg fit machen können, so war der auswendig spielende Solist beim Vivaldi-Konzert (e-Moll) voll gefordert. Konzentration, be herrschte Technik und musikalische Ausstrahlung, ergaben eine sinnfällige, eingängige Interpretation aller drei Sätze. Schnelle Sechzehntel, unterschiedliche Intervallfolgen und Ornamentik ließen erstaunen. Hervor ragte die Gesanglichkeit des langsamen Andante, die auch im Mittelsatz des a-Moll-Konzertes zutage trat. Hier wurde die feinsinnige Stimmung durch die erste Geige vorgegeben und kantabel durch das Fagott weiter getragen. Passend dazu, der schlanke Ton der Streicher ohne Vibrato. Frisch musiziert wurde das Allegro-Finale, wobei das kecke Duett Solist/Geigen besonders gefiel.