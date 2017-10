St. Georgen Ohne die Initiative längst vergessen

Wie der Hasenspielplatz zu seinem Namen kam und wieso er so heißt, daran erinnert sich offenbar niemand mehr. Trotzdem war er bis dato nur anhand der Hasenskulptur zu identifizieren, die ebenfalls einer Aktion der Freien Wähler zu verdanken ist. Nun engagierten sich die Lokalpolitiker ein weiteres Mal. Per Mitgliederspenden finanzierten sie die Anfertigung eines Namensschilds. Laut Fraktionsvorsitzendem Joachim Kleiner kam die Idee dazu von Marc Winzer. Zuerst war angedacht, das Schild direkt auf einem Sandstein anzufertigen der sich schon auf dem Gelände befindet. Davon riet Steinmetz Stefan Rosenfelder aber ab. Und so entstand ein Schild aus französischem Kalkstein, das nun den Findling ziert.