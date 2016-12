St. Georgen Offene Zusammenarbeit ist wichtig

Ebenfalls sind die Punkte, die auch für die Jugendlichen und die der Bergstadt von Interesse sein dürften, nämlich Glasfaseranschluss, Verkehrsanbindung – Lückenschluss und Ringzug – sowie das Hallenbad thematisiert worden. Zur Eröffnung und offiziellen Übergabe am Sonntag, 18. Dezember, ab 14 Uhr hat der Bürgermeister eingeladen.

Bestens informiert über die aktuellen Geschehnisse in St. Georgen, hat der Jugendgemeinderat dann auch seine Vertreter beziehungsweise Vorsitzenden gewählt. Esterle fragte "Stimmenkönigin" Sara Raimondo, ob sie den Vorsitz übernehmen wolle. Einstimmig ist sie vom JGR gewählt worden. "Die erste Bürgermeisterin im Schwarzwald-Baar-Kreis", scherzt Rieger. Als ihre Vertreter sind Julian Pfaff und Alexander Kieninger, ebenfalls einstimmig, berufen worden.

Je zwei Jugendgemeinderäte nehmen auch im kommenden Jahr an den Gemeinderatssitzungen im großen Rathaussaal teil. Dort sollen die jeweiligen Vertreter berichten, was es Neues im JGR gebe. Für den Gemeinderat sei es interessant zu erfahren, was die Jugendlichen umtreibe und was sie planen, erklären Rieger und Esterle.

Der Bürgermeister hat den Jugendlichen auch nahe gelegt, sich bei Interessensfragen und Vorschlägen bei ihm oder Mitgliedern des Gemeinderats zu melden. Es sei eine große Hilfsbereitschaft da und eine offene Zusammenarbeit wichtig, erläutert er.

Für die Bundestagswahl im kommenden Jahr hat Rieger angeregt, gemeinsam mit den Schulen eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten auf die Beine zu stellen. "Der Jugend sagt keiner ab", weiß er.

Ende Januar, am 21. und 22., findet im Wanderheim Lindenbüble eine Klausur-Tagung statt, bei der die neuen und alten JGR-Mitglieder die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen und besser kennenzulernen. Auch Projekte können dort geplant werden. "Es wäre schön, wenn ihr alle kommen könnt", freut sich Esterle auf das Wochenende.

Bei einem gemeinsamen Abendessen sollen auch Bürgermeister und einige Fraktionsmitglieder des Gemeinderates dazu kommen, um etwas über die Abläufe der Stadt und in der Verwaltung zu erzählen und sich mit den Jugendlichen auszutauschen.