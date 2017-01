St. Georgen Oberkirchenrat prüft Kommissionsvorschlag

Am Hamburger humanistischen Johanneum erlangte er das Abitur, um danach in Freiburg Mathematik zu studieren. 2013 legte er das Staatsexamen ab.

Da ihm Musik schon seit Kindesbeinen am Herzen liegt, wandte er sich dem Studium der Schul- und Kirchenmusik an der Musikhochschule Trossingen zu. Bei Johannes Bleicher beschäftigt er sich mit Orgel, bei Michael Alber mit Chorleitung und bei Eckart Manke mit Orchesterleitung. Daneben wird er bei Leonid Dorfmann (Klavier) und Peter Beyer (Komposition) unterrichtet.

Im Sommer 2016 übernahm er die Interimsvertretung der bisherigen Kantorin Heike Hastedt an der Johanneskirche in Villlingen. Ferner leitet er den Männergesangverein Allmendshofen. Viele Konzertbesucher lernten ihn als bereits versierten Organisten kennen und erlebten ihn als einfühlsamen Chordirigenten. Dass er gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen kann, bewies er bei verschiedenen Veranstaltungen und die Mitwirkung in verschiedenen Ensembles bezeugen sein musikalisches Talent. Nach reichlichem Gedankenaustausch entschied sich ein zwölfköpfiges Gremium, darunter Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis, Bezirkskantor Marius Mack, Dekan Wolfgang Rüther-Ebel, Pfarrer Friedemann Fritsch und Musiklehrer Peter Dönneweg, für Jochen Kiene. Man schaffte sich ein Gesamtbild, um den Kommissionsvorschlag beim Oberkirchenrat in Karlsruhe einzureichen. Dort wird die endgültige Entscheidung fallen, da der Kantor Angestellter der Landeskirche sein wird. Wann er seine Arbeit antritt, wie viele Aufgaben auf ihn auch im Kirchenbezirk zukommen und andere Fragen sind momentan noch offen.