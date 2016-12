St. Georgen Nur Fußgänger dürfen drüber

Der Rat beriet über die Erhöhung von Wasser- und Abwassergebühren. Als Gründe für die Erhöhung nannte Laufer das marode Leitungsnetz beziehungsweise die Mitverlegung neuer Leitungen durch die Stadt, wenn die SVS Gasleitungen erneuere. Die Baukosten würden meist gesplittet. Roland Rapp wollte wissen, warum in der Bergstadt im Vergleich zu anderen Kommunen die Gebühren so hoch sind. Laufer sprach das große Rohrnetz an. Auch sei die Stadt angehalten, Rückhaltebecken zu bauen. Ein weiterer Grund sei der geringere Wasserverbrauch des Hallenbads. Je weniger Wasser verbraucht werde, desto teurer würden die Gebühren.

Thomas Furtwangler stellte Fragen zur Abrechnung, die Laufer aber nicht alle beantworten konnte. Furtwangler enthielt sich bei der Abstimmung zur Erhöhung des Wasserpreises von 2,70 Euro auf 2,90 Euro. Er sei nicht generell dagegen, er wolle nur wissen, wie der Preis zustande komme. Die Erhöhung wurde dennoch mehrheitlich angenommen. Der Rat beriet auch die Erhöhung der Abwassergebühr von 1,80 Euro auf 2 Euro. Ursprünglich hätten es 2,10 Euro sein sollen Der Rat nahm beide Erhöhungen einstimmig an.

Kurz diskutiert wurde das Müllproblem zum Beispiel an Buswartehäuschen. Furtwängler schlug Mülleimer vor. Die Stadt will aber weg von Mülleimern.