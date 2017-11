St. Georgen Nichts mehr einstellen

In jüngster Zeit aber würden Massen an Büchern wahllos kreuz und quer eingestellt, ohne Berücksichtigung der Kategorisierungen. Jüngst habe sie 40 Minuten mit dem Einordnen und Aussortieren verbracht. Es habe zum Beispiel über 20 Karl-May-Bände verschiedenster Ausgaben und sogenannte 64-Seiten-Hefte beziehungsweise Arztromane gegeben.

Erika Lamp weist deshalb darauf hin, dass bis 15. Dezember keinerlei Bücher mehr eingestellt werden sollen. Ausgenommen sind nur bereits Ausgeliehene. Wer größere Mengen spenden will, soll unter 07724/74 26 mit dem Ehepaar Lamp Kontakt aufnehmen. Jedenfalls möchten es sich die beiden nicht mehr zumuten, größere Mengen an Büchern beim Wertstoffhof zu entsorgen. "Die Klappe ist ausschließlich für unseren Gebrauch gedacht, nicht dafür, Bücher reinzuquetschen, wenn gar nichts mehr ins Regal passt," mahnt sie an.