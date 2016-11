St. Georgen Nicht mitlaufen: Spiel mit den Bauern verstehen

St. Georgen-Brigach. Am Mittwoch, 16. November, findet um 20 Uhr im Landgasthof Engel in Brigach ein Schwarzwaldbauerntreff statt. Thema: "Das Spiel mit den Bauern – verstehen statt mitlaufen". Gesprächspartner ist der bäuerliche Konfliktforscher Franz Rohrmoser aus Salzburg. Er hat die Partnerorganisation des Forums, die österreichische Bergbauernvereinigung, gegründet und forscht seit 20 Jahren über die Rolle der Bauern und ihre Konflikte. Er macht Vorschläge zur Überwindung des politisch initiierten innerlandwirtschaftlichen Wettbewerbs. Dieser Treff knüpft unmittelbar an die Infotour im Oktober nach Graubünden an. Alle Interessierten sind eingeladen.