St. Georgen Neues Mitglied für die Wehr

Noch einmal vier Jahre hängt Schriftführer Franz Günter an seine bisherigen 29 Jahre Amtszeit an – ein leidenschaftlicher Aufruf brachte keine Resonanz. "In vier Jahren wechsle ich in die Altersmannschaft, dann muss es sowieso ein anderer machen", stellte er fest. Um so lange Herr über die Finanzen zu sein, braucht es bei Andreas Hils schon noch eine Weile – fünf weitere Jahre legt er aber schon einmal zu. Beide wurden einstimmig im Amt bestätigt.

In den Ausschuss wurden zu den Vorstandsmitgliedern, die kraft Amtes dabei sind, Kommandant und Stellvertreter, Kassier und Schriftführer sowie die Gruppenführer, Ewald Bähr, Roland Fichter, Sebastian Weißer, Hartmut Storz und Uwe Armbruster gewählt. In den Gesamtausschuss geht wie seit Jahren der stellvertretende Kommandant Albrecht Obergfell.

In den Feuerwehr-Ruhestand wechselt zur Hauptversammlung des Hauptvereins Martin Weißer. Dennoch bleibt die Anzahl der Kameraden gleich, da Tobias Fichter in die Fußstapfen seines Vaters Friedbert tritt. Allerdings seien die Lehrgangsbesuche nicht einfach, da der junge Feuerwehrmann beruflich sehr viel unterwegs ist.

Eine "Anzahlung" zur neuen Uniform erhielten sechs Kameraden, die befördert wurden: Ihre Rangabzeichen gehören schon zum neuen Outfit, das sie in den nächsten Tagen erhalten sollen. Zum Feuerwehrmann wurden Jannick Mayer und Philipp Kienzler befördert, Hauptfeuerwehrmänner sind ab sofort Philipp Müller, Sebastian Weißer, Gerhard Weißer und Lukas Beha. In den nächsten Tagen werden die Oberkirnacher ihre Kameraden in Unterkirnach bei einer Fastnachts-Großveranstaltung unterstützen, dazu wird es Mitte September eine gemeinsame Probe geben, eine gemeinsame Maschinistenprobe soll ebenfalls stattfinden. In Eigenleistung sollen die Toiletten renoviert werden.