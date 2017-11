St. Georgen Neuer Sprecher der Geschäftsführung

Stefan Brandl, Vorsitzender der EBM-Papst-Geschäftsführung: "Wir freuen uns, dass wir mit Johannes Pfeffer einen international erfahrenen Manager gewinnen konnten, der unseren Standort EBM-Papst St. Georgen erfolgreich weiterentwickeln wird."

Als Sprecher der Geschäftsführung wird Pfeffer unter anderem die Unternehmensbereiche Antriebstechnik und Automobil sowie die funktionale Verantwortung für Vertrieb, Geschäftsfeldentwicklung, Produktion und Entwicklung übernehmen.

Pfeffer studierte Physik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 beim IT- und Messtechnikspezialisten Hewlett Packard. Von 1999 bis 2009 war der Diplom-Physiker mit MBA Abschluss der Steinbeis Hochschule für Unternehmensführung in Stuttgart in verschiedenen Führungspositionen beim Automobilzulieferer Behr tätig. Ab 2009 verantwortete Pfeffer als Geschäftsführer des US-amerikanischen Automatisierungsspezialisten Belden den Bereich Automation & Control.