St. Georgen Neue Instrumente für die Kleinen

Ohne solche Instrument-Spenden könnte der Unterricht in der Jugendmusikschule nicht so gut durchgeführt werden, wie das momentan der Fall sei, betonte Rimbrecht. Der Förderverein würde immer wichtiger werden, da er unabhängig agieren könne, so Rimbrecht weiter. Der Förderverein habe momentan 56 Mitglieder, erzählte Stephanie Ahn, die das Amt der Kassiererin ausübt. Einmal im Jahr überlege man, was man mit dem erwirtschafteten Geld mache, erläuterte Sabine Fichter, Vorsitzende des Fördervereins. Mit zehn Euro Jahresbeitrag könne man unterstützend tätig werden, ergänzte sie.

E-Gitarre und Flöte sind die Wünsche der Kinder

Im Rahmen der Instrumentenübergabe hat Rimbrecht auch die Gewinner des Malwettbewerbs, der beim Tag der offenen Tür angeboten wurde, bekannt gegeben. Ulrike Tillack hatte die Idee und habe bei der Durchführung mitgewirkt.