St. Georgen Neue Herausforderung

Von der Stadtverwaltung zum Ferienland

Im Jahr 1997 kehrte sie ins Rathaus zurück und war in der Hauptverwaltung tätig. 1998 wechselte sie in die Tourist Information und war dort bis 2004 für die Stadtverwaltung tätig. In dieser Zeit gab es noch einen Silverball mit 100 000 zu erledigenden Dingen, Gästebegrüßungen im Schwarzen Tor oder Fahrten nach Gengenbach. Das Phonomuseum, das sich lange im Rathaus befand, war mitzubetreuen. Es wurde nie langweilig, oft gab es "Arbeit bis zum Anschlag".

Mit der Schaffung des Ferienlands wechselte sie den Arbeitgeber, lernte die Tourist-Infos in Schönwald, Schonach und Furtwangen kennen. Schließlich kam sie fest zurück nach St. Georgen, stellte sich verantwortlich neuen Herausforderung.

Etwas Aschermittwochstimmung herrschte schon im Aufenthaltsraum der Tourist-Info im Rathaus-Erdgeschoss. Ferienland-Geschäftsführer Julian Schmitz unterstrich, Marianne Kieninger habe in St. Georgen sehr gut gearbeitet. Die Gastgeber schätzten ihren Rat. Außerdem verstand sie es ausgezeichnet, diese zu motivieren. Hier gibt es die stärksten Gastgeberstammtische des Ferienlands. Schon als er selbst nach St. Georgen zugezogen sei, habe sie ihn mit Rat und Tat unterstützt, habe sich immer eingebracht und bei allen Vorhaben mitgezogen. Marianne Kieninger gehe dem Ferienland jetzt nicht ganz verloren. "Urlaub für Pflegebedürftige" sei ihr "Baby". Die Nachfrage sei größer als das Angebot. Als Teilzeitkraft werde sie diesen Bereich weiter betreuen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Ferienland Heinrich Seebacher würdigte das Engagement der Scheidenden. Der Tourismus habe erst nach dem Dual-Zusammenbruch an Bedeutung gewonnen. Überwiegend finde er heute auf den Höfen statt. Sie sei immer eine gefragte Ansprechpartnerin gewesen. Durch ihre Ruhe und Gelassenheit sei es möglich gewesen, für alle Probleme Lösungen zu finden. Er freute sich über die Nachfolgerin Marion Hess, die aber in große Fußstapfen trete.

Bergstadt hat traumhafte Gastgeber

Marianne Kieninger bereitete die Arbeit nach eigener Aussage viel Spaß, weil die Bergstadt traumhafte Gastgeber und Unterkünfte habe. Auch die Unterstützung durch den Verkehrsverein sei immer sehr gut gewesen. Sie nehme nur die guten Erinnerung mit in den Ruhestand. Froh sei sie, nicht ganz aufhören zu müssen. Es freue sie zudem, wie gut sich ihre Nachfolgerin bereits eingearbeitet habe. Bei ihr und Birgit Lieber sei die Tourist-Info in besten Händen. Das sei für sie "ein riesen Geschenk zum Abschied".

Marion Hess ist ein Eigengewächs des Ferienlands. Sie hat sich in kurzer Zeit gut eingearbeitet, attestierte ihre die Runde. Sie kommt aus der Region und will hier auch bleiben. Das spüre der Feriengast. Zugute kommen ihr auch Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch und Spanisch.