St. Georgen. Eine Tageswanderung auf der Schwäbischen Alb unternimmt die Ortsgruppe St. Georgen der Naturfreunde am Sonntag, 2. Oktober. Treffpunkt mit Autos ist um 8.30 Uhr am Parkplatz Klosterweiher. Am Wanderparkplatz Zitterhof in Albstadt-Pfeffingen startet dDie Tour auf dem Traufgang Wiesenrunde, die Aussichten zur Burg Hohenzollern, dem Trauferlebnis und dem Naturschutzgebiet Irrenberg bietet. Die Wanderung ist 10,5 Kilometer lang bei rund dreieinhalb Stunden Gehzeit, der Auf- und Abstieg beträgt je 300 Höhenmeter. Verpflegung ist mitzunehmen. Die Führung hat Heiko Jakubowski. Gäste sind willkommen. Anmeldungen nimmt Heiko Jakubowski bis Freitag, 30. September, ab 18 Uhr unter Telefon 07724/78 36 entgegen.