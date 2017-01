St. Georgen Narrenzunft feiert 50-jähriges Bestehen

Am Vorabend des Jubiläumsumzugs findet in der Stadthalle ein Brauchtumsabend nach alter Tradition, statt. "An diesem Abend werden wir etwa 20 Gruppen bei uns zu Gast haben, die überwiegend Brauchtumstänze aufführen werden", so der Zunftmeister.

Aufgrund der vielen Gruppen wird die Umzugsstrecke verlängert. Der Umzug, der um 13.30 Uhr beginnt, startet auf der Halde, führt durch die Hauptstraße am Rathaus vorbei über den Bärenplatz, Bahnhofstraße, Gewerbehallenstraße bis Ecke Friedrichstraße und die Schulstraße hinauf, wo sich der Umzug dann auf dem Marktplatz auflösen wird.

Wenn zwei Wochen nach dem Jubiläumswochenende die eigentliche Straßenfasnacht beginnt, wird in St. Georgen am schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, am Nachmittag der Kinderumzug mit anschließendem Kinderball und am frühen Abend der Rathaussturm stattfinden. Am Fasnachtsmontag, 27. Februar, wird in St. Georgen dann keine Straßenfasnacht gefeiert. Dann werden sich die Jubiläumsnarren anderweitig präsentieren.

Anfragen und Anmeldungen zu Besenwirtschaften und Verpflegungsständen nimmt Eric Sprich per E-Mail entgegen: ecsprich@t-online.de.

Bereits am Samstag, 14. Januar, findet im Theater im Deutschen Haus das "Dinner für 100" statt. Mit Büttenreden, Sketchen, Tänzen und einem mehrgängigen Menü. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.