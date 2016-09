St. Georgen Narrenzunft bereitet Jubiläum vor

Dazu gehört eine Ausstellung der verschiedenen Häser von Narrenrat und Fanfarenzug sowie die Darstellung der einzelnen Gruppierungen. Neben Fohrebobbele und Kräuterwieble gehören zur Zunft ein Männerballett, das Gesangstrio Sahneschnittsche und die Kegelwieber. Auch werden alle Aktivitäten der Narrenzunft dargestellt.

Denn das närrische Tun beschränkt sich nicht nur auf das fröhliche Hüpfen auf den Straßen während des Umzugs. "Wir erläutern den Besuchern beispielsweise, was es mit unserer Wirtschaftkunde auf sich hat", sagt Andrea Kromp­holz, die ebenfalls in der Arbeitsgruppe tätig ist. Vom Rathaussturm am schmotzigen Donnerstag bis zum symbolischen Verbrennen der Fasnet werden die Stationen der Fasnet gezeigt. Auch wird es ein Wiedersehen mit den Höhepunkten der früheren Bütteg’schwätze geben, die zwischen den 1970er bis 2000er Jahre für volle Hallen sorgte.

Um das Flair der St. Georgener Fasnet aus den Anfangsjahren nachvollziehen zu können, griffen die Mitglieder der Arbeitsgruppe bei ihren Recherchen zu den alten Zeiten zudem auf die Erinnerungen und Anekdoten von Ehrenzunftmeister Ludwig Schuler und das langjährige Mitglied Irma Weisser zurück.

Für die Eröffnung der Ausstellung "Ihr Bürger höret alle her", am Sonntag, 18. September, haben sich die Narren etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Neben der Eröffnung durch Bürgermeister Michael Rieger und Zunftmeister Eric Sprich gibt es ein Show-Maskenschnitzen mit Bernd Kaltenbach von der Maskenmanufactur Pfaff in Schonach. Seit 50 Jahren, also von Anfang an, sorgt die Schonacher Maskenmanuacktur Pfaff für das Aussehen und das verschmitzte Grinsen der Fohrebobbelemaske.

Eine weitere Besonderheit ist die amerikanische Versteigerung einer echten holzgeschnitzten, naturbelassenen Fohrebobbelemaske zu Gunsten des Fördervereins krebs kranker Kinder Freiburg. Zu dem können Kinder kleine Sammlermäskle selbst bemalen .