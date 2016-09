St. Georgen Nächste Station ist für den Kammersieger der Landesentscheid

Die Ausbildung war nicht immer leicht, erklärt Paulien. Es sei stellenweise eine harte Zeit gewesen, aber er sei daran gewachsen. Was man bei Aberle lerne sei topp, er vermittle ein breitgefächertes Wissen.

Er stelle hohe Ansprüche, gibt Aberle zu. Natürlich gebe es Unterstützung und in so einem kleinen Betrieb helfe man sich gegenseitig. Trotzdem müssten Lehrlinge schon recht früh eigenverantwortlich arbeiten. Dafür seien sie auch nicht einfache Handlanger wie anderswo sondern hätten immer sinnvolle Arbeit und dürften sich schon früh an eigenen Möbelstücken versuchen. Zudem lernten sie unterschiedlichste Tätigkeiten kennen, vom traditionellen Handwerk bis zur Arbeit an einer CNC-Maschine. Seine Lehrlinge seien begehrte Allrounder, die Mitarbeiter für ihn wie eine kleine Familie, jeder stehe für jeden ein, so Aberle. So überrascht es nicht, dass er jedes Jahr genug Azubis zur Verfügung hätte. Wenn andere Betreibe jammern, dann sollten sie sich mal an die eigene Nase fassen, so Aberle.

Seine Bemühungen um die Lehrlinge zahlten sich schon in der Vergangenheit aus. Unter den bisher fünf Azubis sind mehrere Innungssieger und Jahrgangsbeste. Dabei gibt Aberle gern auch jungen Leuten eine Chance die es schwer haben in einem Ausbildungsbetrieb unterzukommen.

Die umfassende Ausbildung zeigt sich auch in der Qualität der Gesellenstücke. Im Grunde reichten ein Drehteil und eine Schublade, so Aberle. Aber Paulien fertigte einen Schneide- und Vorbereitungstisch für die Küche. Er besteht aus unterschiedlich gedämpftem Buchenholz. Die Planungen begann er schon im Oktober 2015, die Fertigung allein benötigte 120 bis 130 Stunden. Im Ergebnis spiegelt sich die Philosophie der Schreinerei, immer Massivholz und traditionelle Holzverbindungen zu nutzen und so wenig Stücke wie möglich zuzukaufen. In Pauliens Gesellenstück stecke viel Arbeit und Hirnschmalz, lobt Aberle. In die Bewertungen mit ein floss auch eine Tagesarbeit die am Prüfungsort angefertigt werden musste. Dabei kam es auf Präzision, handwerkliches Geschick, Schnelligkeit und Genauigkeit an. Die Gesellenstücke sind ab kommenden Montag für 14 Tage in der Sparkasse Donaueschingen ausgestellt.

Paulien möchte nach der zunächst bei der Schreinerei Aberle bleiben. Allerdings könnte er sich irgendwann auch weitere Qualifizierungen vorstellen. Möglich wären Elektrofachkraft im Schreinerhandwerk, Meister oder Techniker. Aberle wäre das sehr recht. Er wünscht sich, dass ihm Lehrlinge länger erhalten bleiben anstatt sich selbständig zu machen oder weitere Ausbildungen beginnen.