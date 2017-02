St. Georgen Nachwuchs wird zum Hoffnungsträger

St. Georgen. Gerade noch 14 aktive Schützen stünden dem Verein zur Verfügung, stellte Oberschützenmeister Manfred Schröder ernüchtert fest, er selbst stelle den Altersdurchschnitt dar mit 58 Jahren. Dennoch könne man gute Erfolge nachweisen, auch beim Vereinsnachwuchs. So belegte Annika Fleig bei den Kreismeisterschaften den guten zweiten Platz. Willi Weisser war bei den Senioren B Luftgewehr und beim Kleinkaliber 100 Meter nicht zu schlagen, bei der Luftpistole zeigte das Bergstadt-Team, was in ihnen steckt und siegte mit Vorsprung. Beim Altersschießen belegten Willi Weisser, Hans Grieshaber und Manfred Köser mit jeweils vollen 300 Ringen die Plätze eins bis drei, was auch den Mannschaftserfolg bedingte. Ein herausragendes Ergebnis, allerdings nicht für seinen Verein, erzielte Nachwuchsschütze Luca Schröder bei der Deutschen Meisterschaft in München. Er konnte mit der Luftpistole und der Freien Pistole jeweils den zweiten Platz belegen, dazu mit der Sportpistole Platz drei. In der Mannschaft bei der Freien Pistole belegte er sogar den "Platz an der Sonne".

Dennoch sei er mit der Lage alles andere als glücklich. Viele Bewirtungen, verbunden mit Schießen, konnten die wenigen Verantwortlichen durchführen, unter anderem war auch der Gemeinderat der Stadt zum Bogenschießen da. Das sei eines seiner Hauptanliegen – denn wie er die Sache sehe, bestehe zwar eine Ausschankgenehmigung, jedoch keine zur Bewirtung mit Speisen. Nach langer, fruchtloser Diskussion erklärten sich Klaus Wißler und Stefan Wehrstein bereit, die Sache zu klären.

Zudem werde ihm von vielen Seiten vorgeworfen, dass er alles im Alleingang erledige. "Dem möchte ich nur entgegen halten, dass ich nur Dinge erledigt habe, an denen wir teilweise seit Jahren herumdoktern.