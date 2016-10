St. Georgen Nachwuchs freut sich über neues Aquarium

Christian Brink war mit Viktor Bichert für den Bau und die Umsetzung verantwortlich. Um den Kindern das Thema näher zu bringen, haben Tamara Franow und Sonja Biller-Köpplin vom Elternbeirat mit Unterstützung von Müttern mit den Jungen und Mädchen Plätzchen in Form von Fischen gebacken. Auch die Erzieher brachten Bastel- und Vorlese-Angebote rund um das Aquarium ein. Es ist ein wichtiger Bestandteil in der Schatzinsel. Das Aquarium steht in der Eingangshalle der Kindertagesstätte. Bei den 120 Jungen und Mädchen, die die Schatzinsel besuchen, aber auch bei Geschwistern, die beim Bringen oder Abholen mit in der Kindertagesstätte sind, ist das Aquarium mit den Fischen beliebt.