St. Georgen Nachhaltigkeit an Schulen stärken

EBM-Papst veranstaltet alljährlich weltweit einen "Green Day", bei dem sich die Mitarbeiter einbringen. Unter dem Motto "Every Day is a Greenday" (Jeder Tag ist ein grüner Tag­) starteten Auszubildende bei EBM-Papst vor vier Jahren eine international Nachhaltigkeitskampagne.

Ziel ist seither, die Belegschaft für Themen des Umwelt- und Klimaschutzes zu sensibilisieren. Seither engagieren sich die Mitarbeiter um den UN-Umwelttag (5. Juni) für mehr Nachhaltigkeit. Dies beginnt beim -energieeffizienten Umrüsten von Elektrogeräten in den Werken, geht über Mülltrennungs- und Sammelaktionen bis hin zur Unterstützung entsprechender Organisationen. In der Bergstadt gab es diesmal eine Losaktion. Das Betriebsrestaurant spendierte die kleinen Gewinne in Form von Speisen und Getränke, berichtete die Gesundheitsbeauftragte Natalija Kuberczyk bei der Spenden-Übergabe. Die Belegschaft machte gerne mit. Den Erlös spendete diese, das Unternehmen stockte auf und so erhält die Robert-Gerwig-Werkrealschule einen glatten Tausender.

"Weltfairänderer" ist ein Projekt des Bunds der deutschen Katholischen Jugend (BDJK) und der Fachstelle Jugend und Schule der Erzdiözese Freiburg. Ziel ist es, für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit zu sensibilisieren sowie den jungen Leuten Handlungsoptionen anzubieten. In St. Georgen gibt es innerhalb des Schulnetzwerks eine Fairtrade-Arbeitsgemeinschaft. Treibende Kraft ist hier Michaela Conzelmann, Lehrerin am Thomas-Strittmatter-Gymnasium.