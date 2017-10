St. Georgen Nachfolger von Georges Ginesta steht fest

Bewerber erhält 31 von 39 Stimmen

In Frankreich werden die Bürgermeister vom Gemeinderat gewählt. Masquelier erhielt dort 31 von 39 Stimmen, bei acht Enthaltungen. Der 45-jährige Rechtsanwalt Masquelier ist gebürtiger Belgier, besitzt aber seit 2014 die französische Staatsbürgerschaft. Vor wenigen Wochen besuchte Masquelier St. Georgen in seiner damaligen Funktion als erster stellvertretender Bürgermeister und konnte so bereits zahlreiche Kontakte knüpfen.

In seiner Antrittsrede lobte der neue Bürgermeister die Arbeit seines Vorgängers und erklärte, dessen Politik in Bereichen wie Sicherheit und Kultur weiterführen zu wollen.